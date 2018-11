Ajax gaat voor een plaats in achtste finales

Gepubliceerd op | Views: 415

ATHENE (AFN) - Voor Ajax telt dinsdagavond vanaf 18.55 uur maar één ding in de uitwedstrijd tegen AEK Athene. ,,We willen winnen en ons voor de achtste finales van de Champions League plaatsen", zei trainer Erik ten Hag.

Ajax mag ook op het hoogste Europese niveau overwinteren als Benfica niet bij Bayern München wint. ,,Maar we willen niet afhankelijk zijn van andere ploegen", stelde Ten Hag die het een beetje vervelend vindt dat het duel tussen beide concurrenten pas om 21.00 uur van start gaat. ,,Dat is niet ideaal, maar het is niet anders."

AEK Athene steekt de laatste weken niet in goede vorm. De kampioen van Griekenland is nog zonder punten in de Champions League en staat in de nationale competitie slechts zevende. Naar verwachting blijven er ook 20.000 stoeltjes leeg in het olympisch stadion waar Ajax in 1987 de Europa Cup 2 won.

Ajax, de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland, mist de geblesseerde Hakim Ziyech en geschorste Nicolás Tagliafico, die in de thuiswedstrijd tegen AEK tweemaal scoorde (3-0). David Neres en Maximilian Wöber lijken de logische vervangers. Donny van de Beek is wel weer inzetbaar.