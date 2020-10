'Voorzichtig herstel op Beursplein 5'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag met een kleine winst te openen, na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting voorzichtig hoger beginnen. Beleggers verwerken de fors lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door het uitblijven van een overeenkomst over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Ook blijft de blik gericht op de stijging van het aantal coronabesmettingen in Europa.

Op het Damrak gaf Aalberts maandag na de slotbel een kijkje in de boeken. De industrieel toeleverancier liet in het derde kwartaal "verder herstel" zien, na de fikse klap van de coronacrisis eerder dit jaar. Volgens het bedrijf kwamen er meer nieuwe bestellingen binnen. In sommige nichemarkten verloopt het herstel wel trager doordat klanten terughoudend blijven met investeren.

Ook Just Eat Takeaway staat in het nieuws. Beleggersorganisaties VEB en Eumedion vrezen volgens De Telegraaf dat het maaltijdbestelbedrijf begin 2021 in een juridisch niemandsland verdwijnt, als de fusie van de Britse en Nederlandse delen wordt afgerond en de Nederlandse beursnotering verdwijnt. Het fusiebedrijf is straks Nederlands, maar heeft na opheffing van de Amsterdamse beursnotering louter nog een notering in Londen.

HSBC

Het aandeel Signify zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor het verlichtingsbedrijf terug.

In Londen gaat de aandacht uit naar HSBC. De resultaten van de Britse bank stonden afgelopen kwartaal flink onder druk door de gevolgen van de coronacrisis en de lage rentes. Ook de politieke spanningen in Hongkong, de grootste markt van de bank, speelden parten. HSBC presteerde desondanks beter dan analisten hadden verwacht en gaat verder in de kosten snijden.

Koersen

De Europese beurzen begonnen de week met flinke verliezen. De AEX-index eindigde 1,5 procent lager op 545,95 punten en de MidKap leverde 2,7 procent in tot 805,09 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 1,9 procent. De Duitse DAX raakte 3,7 procent kwijt. Ook Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex sloot 2,3 procent lager op 27.685,38 punten. De brede S&P 500 zakte 1,9 procent en techbeurs Nasdaq daalde 1,6 procent.

De euro was 1,1830 dollar waard, tegenover 1,1818 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de flinke daling op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 38,96 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 40,89 dollar per vat.