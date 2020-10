HSBC gaat weer in de kosten snijden

De cijfers zijn magertjes, maar het verminderen van de fooienpot, sterker nog! het verminderd graaien in diezelfde stroppenpot gaat tot het verleden behoren, een wereldwijd trend dus.



Dat van die 35K moeten ze juist nu doorzetten op aanwezigheid zijn van draagvlak.



Morgen DB* wat wel belangrijk is voor de EU, ik schat in dat ze een kwartaalwinst van 473 euro presenteren, alles conform, geen verrassingen, stabiel, voorzichtige outlook, slinkende fooienpot, dus minder fooi.



*DB is een zombiebank, een fictieve instelling die voor de buhne mooi weer speelt en haar kunstjes vertoont, zodra beschermvrouwe Frau Merkel resigned is de kans levensgroot dat de instelling opgeruimd gaat worden, het prijskaartje dat daar aan hangt zal hoog zijn.