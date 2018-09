Philip Morris voelt Argentijnse crisis

Gepubliceerd op | Views: 491

LONDEN (AFN) - Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft veel last van de economische crisis in Argentinië. De producent van onder meer Marlboro-sigaretten verlaagt daardoor zijn winstverwachting voor heel het jaar, zo bleek donderdag in aanloop naar een beleggersdag.

Philip Morris rekent nu op een winst per aandeel in een bandbreedte van 4,97 dollar tot 5,02 dollar. Dat was eerder nog een range van 5,02 dollar tot 5,12 dollar per aandeel. Het bedrijf benadrukt dat de bijstelling puur te maken heeft met wisselkoerseffecten en niet met de onderliggende tabaksactiviteiten. Eerder sprak rivaal British American Tobacco (BAT) ook al van valutaire tegenwind.

De Argentijnse peso staat al tijden zwaar onder druk, terwijl de prijzen voor consumenten flink oplopen en het vertrouwen van investeerders in het land steeds verder omlaag gaat. Recent kregen de Zuid-Amerikanen een forse noodlening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).