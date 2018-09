TomTom bekijkt opties voor Telematics

Bodem in waardering is 11.5x ebitda (mixt telematics) dat geeft 750mln. Echter in transacties wordt 15-20x betaald (zie oa fleetmatics en Verizon) dan heb je het over 900-1.200mln.



Dit gaat het aandeel veel hoger zetten, nu richting 9 euro.



Nog mooier is dat de maps een hapklaar (2,5-3,5mrd) brokje wordt nu...



En er is ook nog 200mln net cash!



Happy days are comming, richting EUR15 per aandeel gaan we.