Brill verhoogt winst door kostenbesparingen

LEIDEN (AFN) - De uitgever van wetenschappelijke literatuur Koninklijke Brill heeft de winst in het eerste halfjaar verhoogd ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden dankzij kostenbesparingen. De impact van de coronacrisis deed zich vooral in de verkoop van gedrukte boeken voelen. De totale omzet daalde met ruim 3 procent op jaarbasis, tot 16,2 miljoen euro.

De terugloop in de verkoop van gedrukte boeken werd tot juni volledig gecompenseerd door de toegenomen afname van eBooks. Juni is een belangrijke maand voor Brill omdat dan het begrotingsjaar van de universiteiten afloopt. Het bedrijf heeft in die maand geen deals met een waarde van boven de 100.000 euro kunnen sluiten.

De kosten daalden met 1 miljoen euro. Dat komt onder meer doordat er minder werd gereisd, minder werd uitgegeven aan personeel en de marketingkosten lager waren. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 7 procent naar ruim 1,3 miljoen euro. De nettowinst was 120.000 euro.

Brill doet vanwege de economische onzekerheden geen voorspellingen voor het hele boekjaar.