Laurence Gacoin vertrekt als operationeel directeur bij Aedifica

BRUSSEL (AFN) - Operationeel directeur Laurence Gacoin vertrekt per 31 oktober bij woonzorgvastgoedinvesteerder Aedifica. Ze gaat op zoek naar een baan in een andere sector.

Topman Stefaan Gielens vindt het jammer dat ze vertrekt. "We nemen met spijt kennis van haar beslissing, maar we wensen haar het allerbeste in haar nieuwe uitdaging", schrijft hij. Gacoin was sinds 2015 werkzaam bij Aedifica. Het Belgische bedrijf doet nog geen mededelingen over wie Gacoin gaat opvolgen.