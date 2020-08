Fors verlies Vivoryon door stijgende onderzoekskosten

Gepubliceerd op | Views: 325

HALLE (AFN) - Biotechnoloog Vivoryon heeft zijn verlies in de eerste zes maanden flink zien stijgen. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf gaf fors meer uit voor de ontwikkeling van zijn kandidaat-medicijn tegen Alzheimer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vivoryon heeft nog geen omzet om daar tegenover te stellen en dus groeide het verlies ook.

In de eerste zes maanden van dit jaar stak Vivoryon net geen 6,4 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling, terwijl dat in de eerste helft van vorig jaar nog een kleine 1,9 miljoen euro was. Het nettoverlies ging daardoor naar 7,5 miljoen euro van 3,1 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2019.

Vivoryon heeft aan nog 3,6 miljoen euro in kas te hebben. Eind vorig jaar was dat nog 41,5 miljoen euro. Die sterke afname is volgens Vivoryon grotendeels veroorzaakt door de aankoop van aandelen die op elk moment weer te gelde kunnen worden gemaakt.