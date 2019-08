Gepubliceerd op | Views: 65

ROERMOND (AFN) - De Roermondse funderingsspecialist Sif breidt zijn terrein in de Rotterdamse haven uit. Aan de huidige assemblagelocatie van 42 hectare op Maasvlakte 2 wordt nu een naastliggend terrein van 20 hectare toegevoegd. Financiële details werden niet verstrekt.

Sif zegt de uitbreiding nodig te hebben vanwege de toegenomen vraag naar zijn diensten. Het bedrijf noemt specifiek een groot contract met de Belgische baggeraar en maritiem dienstverlener DEME, dat betrokken is bij de ontwikkeling van de windparken Borssele I en II.

Topman Fred van Beers zegt dat de uitbreiding goed past in de groeistrategie van het bedrijf. Die is steeds meer gericht op offshore-windparken en daarvoor is de ligging van de locatie in de Rotterdamse haven ideaal.