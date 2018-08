'Toyota breidt deal met Uber uit'

Gepubliceerd op | Views: 436 | Onderwerpen: autoindustrie

SAN FRANCISCO (AFN) - Automaker Toyota steekt opnieuw geld in Uber. De Japanners, die al een samenwerkingsverband hadden met het bedrijf achter de taxi-app, investeren 500 miljoen dollar. Dat hebben bronnen aan persbureau Bloomberg laten weten na eerdere berichtgeving in de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

Als gevolg van de uitgebreide samenwerking gaat Toyota auto's van het type Sienna uitrusten met technologie voor zelfrijdende auto's van Uber. Een derde bedrijf gaat de vloot autonome Toyota's beheren. Welk bedrijf die rol krijgt, weten Toyota en Uber nog niet.

De investering van Toyota zorgt voor een waardering van heel Uber van 72 miljard dollar. Dat is 15 procent meer dan de 62 miljard dollar die aan het bedrijf hing toen een groep investeerders onder leiding van het Japanse SoftBank eerder dit jaar instapte.