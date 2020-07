'Damrak begint afwachtend aan drukke cijferweek'

Gepubliceerd op | Views: 1.392

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting iets lager. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters afwachtend te beginnen. Naast de stroom van bedrijfsresultaten houden beleggers de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten, dat nu ook in steeds meer plekken in Europa weer opleeft. Op het Damrak gaf telecomconcern KPN inzicht in de stand van zaken in het tweede kwartaal.

Onder meer in Spanje en in België werden afgelopen weekeinde nieuwe pieken gemeld, nadat eerder Frankrijk al had aangegeven dat op sommige plekken het virus de kop weer opsteekt. Ook in Nederland zijn steeds meer aanwijzingen dat het aantal besmettingen oploopt. De Britse regering heeft een quarantaineplicht ingesteld voor mensen die uit Spanje komen.

De Ierse budgetmaatschappij Ryanair waarschuwde dat een tweede golf van het coronavirus in Europa het herstel voor luchtvaartmaatschappijen naar volgend jaar zou kunnen duwen. De prijsvechter verwacht deze hele zomer verlies te draaien. Toch denkt Ryanair dat de crisis kansen biedt omdat luchtvaartmaatschappijen met hogere kosten hun capaciteit zullen verkleinen, waardoor het bedrijf meer klanten zou kunnen trekken.

KPN ziet kwartaalomzet dalen

Ook KPN had in het tweede kwartaal last van de coronacrisis, maar het telecombedrijf houdt vast aan zijn eerder afgegeven financiële verwachtingen. KPN zag de kwartaalomzet met bijna 5 procent dalen en voerde de nettowinst iets op tot 135 miljoen euro. In heel 2020 verwacht de telecomaanbieder het bedrijfsresultaat stabiel te kunnen houden of licht op te voeren.

De maker van statiegeldsystemen Envipco liet weten zijn tweede notering in Brussel te willen opgeven en te focussen op de notering aan de beurs in Amsterdam. Het bedrijf zegt dat gezien de omvang van de onderneming en marktwaarde een dubbele notering niet langer gerechtvaardigd is.

De goudmarkt blijft eveneens in de schijnwerpers staan. De goudprijs steeg maandag naar een recordhoogte van 1944,71 dollar per troy ounce (31,1 gram). Daarmee is het record uit 2011 van 1921,17 dollar verbroken. De afgelopen tijd maakt de goudprijs een stevige opmars, omdat beleggers vanwege de onzekerheden rond het coronavirus naar veilige havens zoeken. De prijs wordt ook geholpen door de wereldwijde economische stimuleringsmaatregelen, zoals renteverlagingen, en de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten.

De euro was 1,1706 dollar waard tegenover 1,1636 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 41,23 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper, op 43,24 dollar per vat.