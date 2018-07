Gepubliceerd op | Views: 799

UDEN (AFN) - Beter Bed wil Hugo van den Ochtend aanstellen als financieel directeur. Hij komt, mits aandeelhouders akkoord geven, per 1 september in dienst van de beddenmaker. Van den Ochtend is de opvolger van Bart Koops die per 1 augustus het bedrijf verlaat.

Aandeelhouders stemmen op 11 september over de voorgenomen benoeming. Van den Ochtend was eerder onder meer financieel directeur bij Gall & Gall. Ook vervulde hij andere functies bij het moederbedrijf van de slijterijketen, Ahold Delhaize. Daarvoor was hij werkzaam bij Procter & Gamble.