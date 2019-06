Zumtobel kijkt iets positiever vooruit

Gepubliceerd op | Views: 0

DORNBIRN (AFN/BLOOMBERG) - De Oostenrijkse verlichtingsmaker Zumtobel voorziet voor het lopende gebroken boekjaar een iets hogere omzet. Ook de brutowinstmarge van het bedrijf gaat dit boekjaar omhoog. Die verwachtingen sprak de branchegenoot van Signify uit bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

Ondanks de hogere verwachtingen geeft Zumtobel wel aan dat de marktomstandigheden verzwakken. Met name in Groot-Brittannië, de grootste markt voor de Oostenrijkers, had het verlichtingsbedrijf het moeilijk. Onder meer door de brexit staat daar de rem op de bouw van kantoorruimte. Verder staan de prijzen in de verlichtingsmarkt door de grote concurrentie onder druk.

In zijn gebroken boekjaar, dat liep tot en met eind april, zette Zumtobel een kleine 1,2 miljard euro om. Dat betekent een afname van bijna 35 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Het verlies kwam uit op 15,2 miljoen euro. Dat is fors minder dan de 46,7 miljoen euro uit het boekjaar 2017-2018.