KLM investeert in duurzame kerosine

AMSTELVEEN (AFN) - KLM investeert in een nieuwe fabriek voor de vervaardiging van duurzame kerosine. Dat doet de luchtvaartmaatschappij samen met het bedrijf SkyNRG, dat de fabriek uitbaat. KLM verplicht zich verder de eerste tien jaar dat de fabriek produceert zeker driekwart van de duurzame kerosine af te nemen.

De totale investering in de fabriek bedraagt circa 260 miljoen euro. KLM draagt ongeveer een derde bij van de kosten voor de plannings- en vergunningsfase, die in totaal zo'n 10 miljoen euro kost.

De fabriek, die in Delfzijl komt te staan en in 2022 moet gaan produceren, gaat kerosine produceren op basis van onder meer oud frituurvet en andere plantaardige restoliën uit de industrie. Die wordt in een proces met groen opgewekte waterstof verwerkt tot synthetische kerosine. De kerosine zorgt voor een CO2-reductie van 85 procent ten opzichte van fossiele kerosine. Ook neemt de uitstoot van fijnstof met circa 90 procent af en wordt er geen zwavel uitgestoten.