FRANKFURT (AFN) - De Europese Centrale Bank (ECB) ziet steeds minder risico's voor de groei van de Europese economie. Dat zei ECB-president Mario Draghi donderdag in een toelichting op het rentebesluit van de centrale bank.

Volgens Draghi komen de kansen op tegen- en meevallers voor de Europese economie steeds meer in balans. De risico's zijn echter nog altijd groter dan de kans dat de groei sterker uitvalt dan nu wordt voorspeld, waarschuwde hij.

Het risico op structureel dalende prijzen, deflatie, is volgens Draghi de afgelopen maanden zo goed als verdampt. Maar de maatregelen die zijn genomen om de inflatie aan te jagen blijven onverminderd nodig, stelde hij. De ECB hield de rentetarieven in de eurozone donderdag dan ook onveranderd op hun historisch lage niveaus.

Opkoop

Aan de opkoop van obligaties door de ECB bij financiële instellingen werd evenmin iets veranderd, wat betekent dat in ieder geval tot eind dit jaar voor 60 miljard euro per maand aan obligaties wordt opgekocht. Draghi herhaalde ook de prognose dat de rente nog heel lang, heel laag blijft. De tarieven gaan in ieder geval niet omhoog zolang de opkoop van obligaties nog loopt.

De inflatie in de eurozone is de afgelopen maanden wel opgelopen richting het door de ECB nagestreefde peil van 2 procent. In de ogen van de centrale bankiers is dat echter vooral het tijdelijke gevolg van het herstel van de olieprijs, en is er nog geen sprake van een structureel hoger peil van de inflatie.

Het herstel van de Europese economie wordt nog altijd geremd door het uitblijven van belangrijke economische hervormingen, stelde Draghi. Hij riep politici daarom nogmaals op meer werk te maken van het versterken van hun economie.