Soepelere regels voor indienen financiële verslaggeving

AMSTERDAM (AFN) - Bedrijven kunnen vanwege de coronacrisis waarschijnlijk rekenen op coulance als het gaat om het op tijd indienen van hun financiële verslaggeving. Dat komt naar voren uit een melding van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Normaal zijn uitgevende instellingen verplicht om uiterlijk 30 april hun financiële verslaggeving over het jaar ervoor - in dit geval 2019 - beschikbaar te stellen en deze bij de AFM te deponeren. Gezien de bijzondere omstandigheden die nu gelden in verband met de uitbraak van het coronavirus stelt de Europese toezichtskoepel ESMA in een verklaring voor om de regels soepel te hanteren en zegt dat nationale toezichthouders uitstel mogen verlenen.