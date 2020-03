Moody's negatiever over Unibail-Rodamco-Westfield

Gepubliceerd op | Views: 936 | Onderwerpen: Moody's

FRANKFURT (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's heeft zijn rating voor winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) verlaagd. Het bedrijf heeft nu de rating A3, waar dat eerder nog A2 was. De outlook zette Moody's op negatief, wat erop kan duiden dat er nog een afwaardering volgt.

Sinds Moody's in april vorig jaar de rating van URW op A2 zette, is de schuldenlast niet genoeg afgenomen, stelt het ratingbureau. Daarbij zorgen de winkelsluitingen in onder meer Europa en de Verengde Staten ervoor dat het winkelvastgoedfonds niet makkelijk bezittingen van de hand kan doen om die schuldenlast terug te dringen. Bovendien komen huurders onder druk te staan wat invloed zal hebben op de omzet en winst van URW, verwacht Moody's. De onzekerheid over de duur en de gevolgen van de maatregelen zijn de belangrijkste reden om de outlook op negatief te zetten.