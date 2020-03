Beurzen in het rood na recente opleving

Gepubliceerd op | Views: 936

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag in het rood. Beleggers bleven voorzichtig door de coronapandemie en namen gas terug na de recente sterke opleving. De omvangrijke steunmaatregelen van de centrale banken en overheden om de economie door de crisis heen te loodsen gaf investeerders deze week weer wat moed. Op Wall Street liet de Dow-Jonesindex in de afgelopen drie dagen de sterkste stijging sinds 1931.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 2,5 procent in de min op 470,74 punten. De hoofdindex stevent desondanks af op een weekwinst van rond 9 procent. De MidKap verloor 2,9 procent tot 648,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 3,6 procent in.

Hekkensluiter in de AEX was vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 9 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize (plus 1,5 procent) was de sterkste stijger dankzij adviesverhogingen van analisten. In de MidKap zakte Signify 4,2 procent. Het verlichtingsbedrijf schrapt het dividend en de verwachtingen vanwege de coronacrisis.

Brunel

Ook Brunel (min 0,9 procent) keert geen dividend uit over 2019. De detacheerder heeft nog geen materiële schade geleden door de pandemie, maar verwacht zware tijden vanwege de virusuitbraak en de lage olieprijs. Heijmans verloor 1,1 procent. De bouwer verwacht geen negatieve impact van het besluit van de overheid om de resterende werkzaamheden rond het Zuidasdok opnieuw aan te besteden.

Op de lokale markt dikte Brill 3 procent aan na goed ontvangen jaarcijfers van de uitgever van wetenschappelijke literatuur. HAL won 0,2 procent. De investeerder zag door de coronacrisis de waarde van zijn belangen in beursgenoteerde bedrijven met zo'n 1,8 miljard euro afnemen.

Daimler

In Frankfurt raakte Daimler 5 procent kwijt. De Duitse automaker is naar verluidt in gesprek met banken over een kredietlijn van minstens 10 miljard euro om de crisis te doorstaan. EssilorLuxottica daalde 6 procent. De Frans-Italiaanse brillenmaker sluit al zijn fabrieken in Frankrijk wegens de virsuitbraak. EssilorLuxottica is de beoogde nieuwe eigenaar van optiekketen GrandVision (plus 0,6 procent). De Duitse mediagroep ProSiebenSat.1 steeg 8,5 procent na het vertrek van topman Max Conze.

De euro was 1,1004 dollar waard, tegen 1,1024 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 22,64 dollar. Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 25,88 dollar per vat.