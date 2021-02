Burgerinitiatief rond kapitaalverzekeringen zet 'Haagse' meters

DEN HAAG (ANP) - Een wetswijziging die ervoor moet zorgen dat kapitaalverzekeringen transparanter worden, is weer een stap dichterbij. De Consumentenbond, stichting ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces, die daarvoor een burgerinitiatief startten, mogen dit voorstel naar eigen zeggen toelichten in de Tweede Kamer.

De initiatiefnemers vinden dat klanten pas een goed geïnformeerde keuze kunnen maken om een product af te sluiten, aan te passen of te behouden als er duidelijkheid is over de kosten. Daarom zouden aanbieders van kapitaalverzekeringen verplicht moeten worden om consumenten volledig te informeren over alle kosten die worden ingehouden gedurende de looptijd.

Het burgerinitiatief om dit geregeld te krijgen, is volgens de initiatiefnemers goedgekeurd door de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Dat betekent concreet dat de initiatiefnemers hun voorstel mogen toelichten aan de vaste commissie voor Financiën. Daarna zal het voorstel in de Tweede Kamer worden behandeld.

Op de agenda van de Kamer

De vier partijen werken al jarenlang samen om gerechtigheid te krijgen voor slachtoffers van woekerpolissen. Dit waren beleggingsverzekeringen waarbij de beheerkosten onduidelijk waren. Klanten werden daarbij soms verrast dat de kosten zorgden voor een afname van de waarde van hun verzekering.

Behalve beleggingsverzekeringen vallen ook levensverzekeringen onder kapitaalverzekeringen. Daarnaast sparen mensen via deze producten voor aanvullend pensioen of bijvoorbeeld om kapitaal op te bouwen voor een huis.

Bij een burgerinitiatief kan een wetsvoorstel op de agenda van de Tweede Kamer worden gezet als genoeg burgers zich daarachter scharen. Het parlement moet zich daar dan over buigen. Er zijn 40.000 handtekeningen voor nodig.