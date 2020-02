CM.com koopt ticketbedrijf Global Ticket

Gepubliceerd op | Views: 1.118

BREDA (AFN) - Techbedrijf CM.com neemt ticketbedrijf Global Ticket over. Hoeveel de beursnieuweling neertelt voor dat bedrijf, is niet bekend gemaakt. Global Ticket is marktleider op het gebied van e-tickets in de Benelux en heeft klanten als het Van Gogh Museum, de Heineken Experience en dierentuin GaiaZOO.

CM.com heeft zelf ook al een ticketdienst die zich vooral op de kaartverkoop van festivals en sportevenementen richt. Met de overname van Global Ticket breidt het bedrijf uit naar musea en andere culturele instellingen.

Op ticketdiensten zit een relatief hoge marge, waardoor CM.com door de overname winstgevender wordt. Bovendien kan het bedrijf zelf de betalingen gaan verwerken van de ticketverkopen.