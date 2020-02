Economisch vertrouwen eurozone verder gestegen

Robin2020,



Je kunt zien dat het met het onderwijs wel heel slecht gesteld is als de Europese commissie met zulke enorme onzin komt. De beurzen staan al bijna 2 weken vuurrood en dan deze onzin.



De overheid en de banken zijn zelf de hoofdschuldigen van alle problemen. Banken die ons tot hun slaaf hebben gemaakt met alle schulden. Regeringen met een overheidsapparaat wat minstens 70% te groot is die om zich bezig te houden met de meest achterlijke regels komen. We worden van alle kanten kaalgeplukt door steeds maar nieuwe belastingen te verzinnen.



Het hele systeem is ziek en naar de klote. Wij willen naar een duurzame maatschappij waar we chips in apparatuur inbouwen die er voor moeten zorgen dat spullen na 10 jaar kapot gaan. En dan die klimaatgekken die het allemaal nog veel erger maken. Electrische auto`s die die totaal niet duurzaam zijn en ons elektriciteit net overbelasten, windmolens die totaal niet duurzaam zijn als je alles mee gaat rekenen. Ga spelen klimaatgekken.



De overheid is de hoofdschuldige van alle ellende. Vooral blijven stemmen op dat dom graaiende gespuis !



VOLLEDIG AKKOORD MET JE COMMENTAAR EN OVERIGENS DE HUIDIGE PARTIJ POLITIEKE MINDERHEIDS ELITE PARLEMENTAIR DEMOCRATIE IS IN WERKELIJK DE NIEUWE DIKTATUUR MET VRIJHEIDS VAN MENINGSUITING WAAR NIEMAND NAAR LUISTERT, IS DUS OPGEHEVEN.



m.v.g.