'Veel onzekerheden voor vooruitzichten AMG'

AMSTERDAM (AFN) - Advanced Metallurgical Group (AMG) heeft zijn vooruitzichten voor 2020 bevestigd, maar analisten van ING zien nog veel onzekerheden. Onder meer de problemen met het vliegtuig 737 MAX en de uitbraak van het nieuwe coronavirus kunnen de markten van de metalenspecialist onder druk zetten, waarschuwen de marktvorsers.

Een en ander zou ook gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke gang naar de beurs van de Technologies-divisie. AMG meldde vorig jaar een een aparte beursgang van dat onderdeel te onderzoeken.

AMG presteerde afgelopen periode wat betreft bedrijfsresultaat overigens in lijn met de verwachtingen van analisten. De onderneming bleef daarbij last houden van de lagere metaalprijzen. Het oordeel van ING over het kwartaalbericht van AMG is neutraal.

Het advies blijft staan op buy, met een koersdoel van 32 euro. Het aandeel AMG noteerde donderdag rond 10.30 uur 1,1 procent hoger op 20,87 euro.