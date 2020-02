Britse autobouwer Aston Martin dieper in de rode cijfers

Gaat lekker, dat is ongeveer 47490 euro verlies per geproduceerde auto, in 2019 bouwden ze 2390 stuks. Lijkt me stug dat het bedrijf nu nog gaat overleven. Aan de andere kant, ze hebben vrijwel nooit winst gemaakt, toch altijd weer gered door een bedrijf dat er geld in wilde stoppen. Mooi merk, maar door de transitie naar elektrisch is het nu wel klaar met Aston Martin denk ik. Of gaat Elon Musk ze redden? Ontwerper van de Model S ontwierp diverse Astons, en Elon is wel een autofanaat. Wie weet....