Regering-Biden: geen telecomapparatuur van Huawei

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering van president Joe Biden laat het Chinese Huawei Technologies op de zwarte lijst staan als het gaat om telecomapparatuur voor de Verenigde Staten. Volgens Washington is Huawei een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS en zijn bondgenoten.

Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat de VS zullen verzekeren dat telecomnetwerken in de VS geen apparatuur gebruiken van "onbetrouwbare toeleveranciers" zoals Huawei. De Amerikanen zeggen dat Huawei nauwe banden met het Chinese leger heeft en dat er risico's zijn op spionage voor de Chinese overheid. Huawei staat ook op een zwarte lijst bij het kopen van Amerikaanse technologie.

In verschillende Europese landen is Huawei in de ban gedaan bij apparatuur voor 5G-netwerken. Het Nederlandse KPN gebruikt wel telecomapparatuur van Huawei, maar naar eigen zeggen niet in kritieke delen van het netwerk.