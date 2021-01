'Onnodige paniek rond aflossingsvrije hypotheek'

WIJK EN AALBURG (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zorgt onnodig voor paniek onder huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek. Dat zegt de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD), die zich niet herkent in de uitkomsten van een onderzoek van de toezichthouder.

Volgens de AFM lopen 78.000 huishoudens in Nederland het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren op het moment dat deze afloopt. Op een totaal van bijna 3 miljoen aflossingsvrije hypotheken is dit aantal volgens de toezichthouder "te overzien". Maar de huishoudens in kwestie moeten waarschijnlijk hun huis verkopen. En een deel blijft mogelijk achter met een restschuld.

Volgens de OvFD is het goed dat huiseigenaren aandacht hebben voor hun hypotheek tijdens de looptijd, want die moet regelmatig worden gecheckt. De studie van de AFM is volgens de dienstverleners echter onvolledig. Dat huizenbezitters aan het einde van de looptijd van de hypotheek mogelijk niet in aanmerking komen voor herfinanciering betekent volgens OvFD niet automatisch dat er een probleem is.

Vijftien jaar de tijd

"Je kunt tussentijds nog verhuizen, de looptijd van de hypotheek alvast verlengen of, bijvoorbeeld als het gaat om ondernemers, alsnog versneld aflossen. Deze groep heeft volgens de cijfers van de AFM nog zo'n vijftien jaar", aldus de organisatie. Verder wijst de OvFD erop dat er weinig partijen zijn die zicht hebben op de totale vermogenspositie van de betreffende consumenten of huishoudens en dat er mogelijk door de groep die het aangaat buiten het blikveld vermogen opzij is gezet.

Om huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek meer lucht te geven, is volgens de OvFD een mogelijke oplossing om de looptijd van alle aflossingsvrije hypotheken te verlengen van 30 naar 75 jaar. Ook word het niet hanteren van een einddatum als oplossing genoemd.

Verder stelt de OvFD dat falend overheidsbeleid ervoor heeft gezorgd dat voor veel huishoudens de aflossingsvrije hypotheek de enige optie was. Huren zijn vaak te hoog, als er al een passende huurwoning beschikbaar is. Volgens de organisatie ontbreekt het aan een evenwichtige woningmarkt waar voldoende aanbod is van huur- en koopwoningen in de verschillende segmenten.

De OvFD heeft ongeveer zeshonderd leden en vertegenwoordigt naar eigen zeggen meer dan 60 procent van de intermediaire hypotheekmarkt.