Minder winst voor BASF door olie en gas

Gepubliceerd op | Views: 379 | Onderwerpen: energie

LUDWIGSHAFEN (AFN) - De Duitse chemiereus BASF heeft de winst zien dalen. De samenvoeging van de olie- en gastak met die van concurrent LetterOne was daarvoor in hoofdzaak verantwoordelijk. Ook de lage waterstand in de Rijn speelde het bedrijf parten. Daardoor moest de productie in enkele fabrieken worden verlaagd.

De aankoop van een aantal onderdelen van Bayer zorgde daarentegen voor flink meer omzet voor de landbouwproductendivisie. De nettowinst daalde in het derde kwartaal met 10 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 1,2 miljard euro. De omzet steeg daarentegen met 8 procent tot 15,6 miljard euro. Bij de landbouwdivisie was de omzetstijging met 26 procent het grootst, de afdeling Performance Products zette juist evenveel om. Bij alle vier de divisies van BASF daalde het bedrijfsresultaat.

Vooral in Noord-Amerika groeide de afzet van het specialchemieconcern. In thuisland Duitsland was spraken van een kleine omzetdaling. BASF had in september de financiële verwachtingen al verlaagd, toen de energietak werd samengevoegd.