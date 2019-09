'Risico's rond ABN toegenomen door onderzoek'

Gepubliceerd op | Views: 442

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De risico's rond ABN AMRO zijn toegenomen na de aankondiging dat de bank wordt onderzocht voor witwassen en financieren van terrorisme. Dat schrijven analisten van UBS in een reactie.

Ze wijzen op hogere risico's voor financiële straffen en mogelijke druk op het dividend door de zaak. Ook de waardering van de bank kan worden ondermijnd, aldus UBS dat spreekt van een escalatie rond ABN AMRO. Het advies staat op neutral.

Een analist van Keefe, Bruyette & Woods (KBW) verklaarde dat er nu veel onzekerheid is voor aandeelhouders van ABN AMRO. De grote vraag is volgens hem of er daadwerkelijk geld is witgewassen bij de bank. ABN AMRO zette in verband met de affaire eerder al 114 miljoen euro opzij. De bank zet nu geen extra geld opzij, ook omdat nog veel onduidelijk is.

Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 11.50 uur een min van 9,4 procent op 16,38 euro. Daarmee was ABN AMRO de sterkste daler in de AEX-index.