Fed verhoogt rente in VS opnieuw

WASHINGTON (AFN) - De Federal Reserve schroeft de rente in de Verenigde Staten verder op. Dat maakte de koepel van Amerikaanse centrale banken woensdag bekend na afloop van zijn tweedaagse beleidsvergadering. Op de financiële markten werd al algemeen verwacht dat de rente verder verhoogd zou worden.

Het belangrijkste rentetarief gaat met een kwart procentpunt omhoog naar een bandbreedte van 2 tot 2,25 procent. Het is de derde renteverhoging van dit jaar. In maart en juni werd de rente ook al verhoogd. Sinds december 2015 heeft de Fed de rente nu acht maal opgekrikt.

Opmerkelijk is verder dat de Fed in een toelichting zijn eigen beleid niet meer als 'accommoderend' omschrijft. Dat lijkt een kleine wijziging maar volgens kenners is dat nogmaals een bevestiging dat het echt gedaan is het met jarenlange gestimuleer van de economie om de financiële crisis te boven te komen.

Nog een verhoging

Ook nu weer blijkt dat het Amerikaanse centralebankhoofd Jerome Powell geen enkele reden ziet om van het ingezette monetaire beleid af te stappen. Dit jaar verhoogt de Fed de rente waarschijnlijk nog een keer, zo is de prognose. In 2019 zullen er dan naar verwachting nog drie rentestappen moeten volgen om de Amerikaanse economie en inflatie weer op de gewenste niveaus te krijgen.

De beursgraadmeters op Wall Street gingen na het nieuws licht omhoog. Ook de waarde van de dollar stuiterde wat op en neer.

Niet iedereen is blij met de koers van de Fed. President Donald Trump liet zich deze zomer kritisch uit over het stapje voor stapje opvoeren van de rente. Hij had verwacht dat de door hem aangestelde Powell voor ,,goedkoop geld" zou zorgen. Renteverhogingen zorgen er juist voor dat geld lenen duurder wordt. Kritiek door een Amerikaanse president op de Fed is hoogst ongebruikelijk.