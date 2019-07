Industrieconcern 3M stelt intern onderzoek in

Gepubliceerd op | Views: 351

ST. PAUL (AFN/BLOOMBERG) - Industrieconcern 3M heeft een intern onderzoek ingesteld. Daarin wil de Amerikaanse onderneming uitzoeken of bepaalde uitgaven van het bedrijf mogelijk in strijd zijn geweest met de zogeheten Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act of dat 3M andere anticorruptiewetten heeft overtreden.

Volgens 3M zijn er bij interne processen zaken aan licht gekomen die zorgen baren. Het zou gaan om bepaalde reisactiviteiten en gerelateerde financiering, en de manier waarop een en ander in de boeken is gerapporteerd. Ook zouden marketinginspanningen van bepaalde bedrijfsgroepen in China iets met de kwestie te maken hebben.

3M heeft de zaak eerder deze week al bij de Amerikaanse justitie en beurswaakhond SEC gemeld. Er wordt nu met de autoriteiten samengewerkt. Het concern durft niet te zeggen wat de uitkomsten van het onderzoek kunnen zijn. Beleggers op Wall Street schrokken van het nieuws. Het aandeel 3M ging tussentijds tot zo'n 3 procent onderuit. Zo'n koersval was bij 3M al meer dan drie maanden niet meer voorgekomen.