Nedap voert winst flink op

GROENLO (AFN) - Nedap heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de opbrengsten met een tiende zien stijgen. De nettowinst ging met 82 procent omhoog. Voor de tweede helft van het jaar verwacht De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals het bedrijf voluit heet, opnieuw omzetgroei. Of het groeitempo uit het eerste halfjaar volgehouden kan worden, is echter onzeker.

De hogere omzet in de eerste zes maanden kwam op conto van de marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Staffing Systems en Livestock Management. Onder meer de afdeling Light Controls had een dalende omzet. Van die marktgroep verwacht Nedap echter in de tweede jaarhelft verbetering, onder meer door een verplichting voor zeeschepen om een ballastwaterbehandelingssysteem aan boord te hebben.

De omzet van Nedap kwam uit op 96,7 miljoen euro tegen 87,5 miljoen euro een jaar eerder. De nettowinst ging van 4,8 miljoen euro vorig jaar naar 8,8 miljoen euro.