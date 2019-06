Retail Estates betaalt schuld met aandelen

Gepubliceerd op | Views: 311

TERNAT (AFN) - Retail Estates heeft 750.000 aandelen uitgegeven. Daarmee wordt een deel van de aankoop van 56 winkelpanden bekostigd. De optie om dit deel in aandelen te voldoen was in het contract overeengekomen.

De aandelen worden geprijsd op 68,43 euro per aandeel. Ze zullen middels een private plaatsing worden verkocht. Daarmee wordt 51,3 miljoen euro aan schuld betaald.

De handel in het aandeel Retail Estates werd dinsdagmiddag enige tijd stilgelegd.