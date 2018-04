Topman Beter Bed krijgt fiat aandeelhouders

Gepubliceerd op | Views: 369 | Onderwerpen: autoindustrie

AMSTERDAM (AFN) - Aandeelhouders van Beter Bed zijn akkoord met de benoeming van de nieuwe topman John Kruijssen. Hij is de opvolger van Ton Anbeek. Die stapte vorig jaar over naar fietsenfabrikant Accell Group. Kruijssen is voor vier jaar benoemd.

Kruijssen was eerder topman van Detailresult Groep, waar de supermarktketens Dirk van den Broek en Dekamarkt onder vallen. Daarvoor werkte hij onder meer bij Shell, Unigro en Halfords.

Met de benoeming bestaat de Directie van Beter Bed Holding nu uit Kruijssen en financieel directeur Bart Koops.