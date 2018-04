Gepubliceerd op | Views: 1.398 | Onderwerpen: Mario Draghi

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten donderdagmiddag een wisselend beeld zien. Beleggers reageerden op het overigens weinig verrassende besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente ongemoeid te laten. Verder werd een hausse aan bedrijfsresultaten verwerkt. De cijfers van Philips Lighting en BE Semiconductor vielen in Amsterdam duidelijk niet in goede aarde.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,1 procent lager op 551,33 punten. De MidKap, met daarin Besi zakte 0,9 procent tot 774,06 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent. Frankfurt speelde 0,1 procent kwijt.

De ECB nam nog geen beslissing over wat er gaat gebeuren met het omvangrijke opkoopprogramma van schuldpapier. De centrale bank pompt via het opkoopprogramma nu nog altijd 30 miljard euro per maand in de economie van het eurogebied. Inmiddels lijkt dit stimuleringsbeleid wel zijn langste tijd te hebben gehad, omdat het eurogebied zijn crisisjaren volgens deskundigen nu toch wel te boven is. Ook ECB-preses Draghi sprak in een toelichting van een solide en brede groei.

Philips Lighting

Philips Lighting verloor dik 12 procent aan beurswaarde en was daarmee veruit de sterkste daler in de AEX. Het verlichtingsbedrijf boekte in het afgelopen kwartaal minder winst. Zwaargewicht Shell werd 1,9 procent lager gezet na resultaten. Telecomconcern KPN, die ook met cijfers kwam, kreeg er 2,8 procent bij en voerde de lijst aan.

In de MidKap verloor chiptoeleverancier Besi 16,4 procent, vooral door een slecht ontvangen prognose voor het nieuwe kwartaal. Financieel dienstverlener Intertrust, die de kwartaalomzet zag dalen, duikelde bijna 5 procent. De resultaten van bodemonderzoeker Fugro (plus 13 procent) en optiekketen GrandVision (plus 6,6 procent) vielen wel in de smaak bij beleggers.

Corbion

Biochemiebedrijf Corbion, dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Core Laboratories, detacheerder DPA en automatiseerder Ordina kwamen eveneens met cijfers. Ook elders was het druk aan het cijferfront. Grote Europese ondernemingen als Deutsche Bank, Total, Volkswagen, Orange, Lufthansa, Danske Bank, Roche, Covestro, Nokia en Telefónica publiceerden resultaten.

De euro was 1,2199 dollar waard, tegen 1,2177 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 68,35 dollar. Brentolie klom 0,9 procent tot 74,66 dollar per vat.