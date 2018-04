Damrak lager richting rentebesluit ECB

Gepubliceerd op | Views: 2.439 | Onderwerpen: rente

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten donderdag een wisselvallig beeld zien in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Beleggers werden overspoeld door een golf van kwartaalberichten van grote bedrijven. Op het Damrak gingen Philips Lighting, Besi en Intertrust in de uitverkoop na teleurstellende cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 551,47 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde RELX ex-dividend. De MidKap zakte 0,9 procent tot 773,87 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tussen 0,2 en 0,5 procent.

Verlichtingsbedrijf Philips Lighting boekte in het afgelopen kwartaal minder winst en kelderde meer dan 10 procent in de AEX. Zwaargewicht Shell werd 2,8 procent lager gezet na publicatie van resultaten. Telecomconcern KPN, die ook met cijfers kwam, kreeg er 2,5 procent bij. Biotechnologiebedrijf Galapagos daalde 0,4 procent na zijn kwartaalbericht.

Beurswaarde

In de MidKap zag chiptoeleverancier Besi 13,5 procent aan beurswaarde verdampen. Financieel dienstverlener Intertrust, die de kwartaalomzet zag dalen, duikelde bijna 9 procent. De resultaten van bodemonderzoeker Fugro (plus 10 procent) en optiekketen GrandVision (plus 6,2 procent) vielen wel in de smaak bij beleggers.

Biochemiebedrijf Corbion, dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Core Laboratories, detacheerder DPA en automatiseerder Ordina kwamen eveneens met cijfers. Ook elders was het druk aan het cijferfront. Grote Europese ondernemingen als Total, Volkswagen, Orange, Lufthansa, Danske Bank, Roche, Covestro en Telefónica kwamen met resultaten.

Omzet

In Helsinki verloor Nokia bijna 8 procent. De Finse fabrikant van netwerkapparatuur zag de omzet en winst dalen in het eerste kwartaal, vooral door zwakke verkopen in Noord-Amerika.

In Frankfurt won Deutsche Bank 0,8 procent. De grootste bank van Duitsland wil zich weer meer op Europese klanten richten en streeft naar een ,,aanzienlijke vermindering'' van het personeelsbestand, vooral in de Verenigde Staten en Azië. De Britse bank Barclays, die ook met cijfers kwam, klom 0,5 procent.

De euro was 1,2180 dollar waard, tegen 1,2177 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 68,39 dollar. Brentolie klom 0,7 procent tot 74,51 dollar per vat.