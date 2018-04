'Core Lab presteert naar verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 256

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaalcijfers van Core Laboratories (Core Lab) komen precies overeen met de verwachtingen, stellen analisten van ING. De dienstverlener voor de olie- en gasindustrie presteerde beter dan een jaar eerder, maar dat hadden marktvorsers al ingecalculeerd door verbeterde omstandigheden voor de sector als geheel. De bank handhaaft zijn hold-advies.

Core Lab zag zijn omzet in het eerste kwartaal met ongeveer 9 procent toenemen ten opzichte van een jaar eerder. Het mede in Amsterdam genoteerde bedrijf voorspelde bovendien een gestegen winst per aandeel voor heel 2018.

Marktvorsers noemen vooral de autonome groei van operationele marges positief. Die toename is het gevolg van optimisme bij oliebedrijven en de gestegen vraag naar specialistische diensten. Onderzoek naar oliereserves leverde Core Lab daarentegen minder op dan een jaar eerder, terwijl dit naar omzet gemeten de omvangrijkste activiteit van de dienstverlener is.

De koers van Core Lab steeg donderdag omstreeks 10.20 uur 2 procent tot 103 euro.