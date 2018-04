'Shell omlaag ondanks verbetering'

Gepubliceerd op | Views: 2.806

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell ging donderdag duidelijk omlaag op de beurs. De kwartaalresultaten toonden volgens een analist van ING duidelijk verbeteringen. Andere analisten wezen erop dat Shell nog geen begindatum heeft aangekondigd voor zijn aandeleninkoopprogramma.

Shell liet eerder weten tussen 2018-2020 voor 25 miljard dollar eigen aandelen in te kopen. Branchegenoten als BP en Total, die net als Shell in moeilijke tijden hun aandelen verwaterden, zijn al begonnen met het opkopen van stukken. ,,Shell lijkt toegewijd aan zijn inkoopprogramma, maar investeerders wilden dat er nu mee zou worden begonnen", zo verwoordde een analist van Bloomberg Intelligence. Een analist van RBC Capital was bezorgd of Shell zijn aandeleninkoopprogramma's nog wel kan veroorloven.

Financieel topvrouw Jessica Uhl ging in een toelichting op de resultaten nauwelijks in op vragen over het opkoopprogramma. ,,Daar ben ik al op ingegaan", zei ze, zonder details te geven over een begindatum.

Prestaties

De marktkenner van ING wees vooral op de beter dan verwachte prestaties van de divisie Integrated Gas, net als Upstream. Downstream was wel een tegenvaller. Andere analisten vonden de operationele kasstroom juist wat tegenvallen. Volgens zakenbank Bernstein was dit het enige negatieve punt bij de cijfers van Shell.

De ccs-winst ex-items van Shell bedroeg 5,3 miljard dollar, wat ongeveer overeenkomt met de verwachtingen. ING stelt dat de operationele kasstroom sterk was. Daarnaast wijst de bank gas als de grote winnaar aan bij Shell, waarbij waarschijnlijk onder meer het koude weer een rol speelde. ING houdt zijn advies op hold met een koersdoel van 27 euro.

De koers van Shell noteerde omstreeks 12.45 uur 2,3 procent lager op 28,44 euro.