Deutsche Bank gaat fors banen schrappen

FRANKFURT (AFN/RTR/BLOOBMERG) - Deutsche Bank gaat banen schrappen en wil zich weer meer op Europese klanten richten. Het gaat om een stevige koerswijziging, waarbij de ploeterende Deutsche Bank die al decennialang concurreert met de grote Amerikaanse zakenbanken op Wall Street, zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten en Azië behoorlijk terugbrengt.

De onlangs aangetreden topman Christian Sewing zegt dat de resultaten ,,substantieel" verbeterd moeten worden en spreekt van ,,onacceptabele" opbrengsten voor de aandeelhouders. Concrete aantallen over banenreductie werden nog niet genoemd, wel is duidelijk dat het een ,,aanzienlijke vermindering'' van het personeelsbestand betreft.

Het grootste financiële concern van Duitsland kampt nu al een tijdje met problemen bij zijn tak voor zakenbankieren. De nettowinst kwam in het eerste kwartaal dit jaar liefst 79 procent lager uit dan een jaar terug, op 120 miljoen euro. De baten slonken van 7,3 miljard euro tot iets minder dan 7 miljard euro.

Orde

Om orde op zaken te stellen wil Sewing snijden in de kosten. Ook wil hij zich terugtrekken uit zaken die niet echt echt winstgevend zijn. Daarbij benadrukte Sewing dat de wortels van de bank toch echt in Europa liggen. Met Deutsche Bank wil hij zich nu juist vooral gaan richten op het uitbreiden van de consumententak. In eigen land en in Italië en Spanje valt volgens Sewing nog groei te behalen op het gebied van bijvoorbeeld vermogensbeheer.

Dat er iets moest gebeuren bij Deutsche Bank werd recent al duidelijk. Het concern jaste onlangs topman John Cryan eruit, die met onmiddellijke ingang werd vervangen door Sewing. Sewing is al de derde topman van Deutsche Bank in een periode van zes jaar.