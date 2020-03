Beurzen doen stap terug na sterke opleving

Gepubliceerd op | Views: 716

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag in het rood. Beleggers namen wat gas terug na de sterke koersopleving in de afgelopen dagen. Ook werd gewacht op de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten. Die worden later op de dag bekendgemaakt en zullen naar verwachting een sterke toename laten zien vanwege de coronapandemie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,7 procent lager op 467,55 punten. De hoofdindex wist in de vorige twee handelssessie 12 procent terug te winnen. De MidKap daalde 0,9 procent tot 645,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,5 procent.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat de coronapandemie wereldwijd voor een grotere economische neergang en meer baanverliezen zorgt dan de financiële crisis van 2008. Ook de Nederlandse economie krijgt volgens het Centraal Planbureau (CPB) een harde dreun.

ABN AMRO

ABN AMRO verloor 4,5 procent in de AEX. De bank neemt een eenmalig verlies van ongeveer 183 miljoen euro doordat een klant bij zijn clearingsbank in de VS in de problemen is gekomen door de recente grote schommelingen op de financiële markten. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een min van 11 procent. Ook olie- en gasconcern Shell (min 5 procent) behoorde tot de staartgroep. Sterkste stijger was zorgtechbedrijf Philips met een winst van 1,9 procent.

ASR won 0,5 procent. De verzekeraar weet nog niet wat de impact van de coronacrisis op de resultaten zal zijn. In de MidKap verloor Arcadis 2,5 procent. Het advies en ingenieursbureau keert geen dividend uit en schort de inkoop van eigen aandelen op. Bouwer Heijmans en fietsenfabrikant Accell betalen ook geen dividend uit en zakten respectievelijk 6 en 3,7 procent bij de kleinere bedrijven.

Vivoryon

Biotechnologiebedrijf Vivoryon klom 2 procent na publicatie van jaarcijfers. Detacheerder DPA kwam ook met resultaten en daalde 5 procent. Renewi won 4 procent. De afvalverwerker verwacht door de crisis minder afval te verwerken en gaat de kosten met ruim 40 miljoen euro verlagen. In Brussel zakte technologiegroep Umicore 6 procent na het schrappen van het dividend en het loslaten van de verwachtingen.

De euro was 1,0943 dollar waard, tegen 1,0834 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent goedkoper op 23,98 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent minder op 26,95 dollar per vat.