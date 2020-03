Gepubliceerd op | Views: 295 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De Britse detailhandelsverkopen zijn in februari met 0,3 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat maakte het Britse nationale statistiekbureau bekend. Economen hadden in doorsnee op een stijging met 0,2 procent gerekend.

In januari gingen de winkelverkopen met een opwaarts herziene 1,1 procent omhoog.

De gegevens werden verzameld voor de coronacrisis echt toesloeg in het Verenigd Koninkrijk. Waarschijnlijk zal in maart een stijging van de winkelverkopen te zien zijn, omdat Britten massaal zijn gaan hamsteren door de crisis. Premier Boris Johnson heeft inmiddels beperkingen aan de bewegingsvrijheid opgelegd om de uitbraak tegen te gaan.