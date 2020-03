ABN AMRO boekt eenmalig verlies van 183 miljoen euro

Gepubliceerd op | Views: 2.054 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO neemt in het eerste kwartaal van dit jaar een eenmalig verlies van ongeveer 200 miljoen dollar (183 miljoen euro). Dit vanwege problemen bij zijn clearingsbank in de Verenigde Staten. Een bepaalde klant van ABN AMRO Clearing kwam in de problemen door de ongekende volumes en schommelingen op de financiële markten sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Deze klant had een specifieke strategie bij het handelen in Amerikaanse opties en futures, maar was niet in staat om aan de minimumvereisten voor risico- en margedekking te voldoen. Volgens ABN AMRO door de stress op de markten. Om verdere verliezen te voorkomen, besloot de clearingbank van ABN AMRO de posities van deze klant te sluiten.

ABN AMRO Clearing bedient professionele klanten die actief zijn op financiële markten wereldwijd. Eerder trof de clearingbank een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC van ruim een half miljoen euro. Het kantoor van de clearingbank in Chicago schond bepaalde regels rond de handel met Amerikaanse aandelen in buitenlandse bedrijven, stelde de toezichthouder vast.

ADR's

Die kwestie draaide om zogeheten ADR's, oftewel in de Verenigde Staten te verhandelen aandelen van buitenlandse bedrijven. Voor die aandelen is het doorgaans nodig om ook de daadwerkelijke aandelen in kas te hebben. Het is echter ook mogelijk ADR's uit te geven zonder de daadwerkelijke aandelen in kas te hebben. Maar dan moeten de ontvangende handelaren evenveel buitenlandse aandelen hebben als ADR's en goede afspraken hebben met depotbanken.

ABN AMRO Clearing Chicago leende volgens de SEC dit soort "vooraf vrijgegeven" ADR's van aandelenhandelaren, terwijl duidelijk was dat deze brokers niet de benodigde aandelen bezaten. De toezichthouder neemt het de clearingbank ook kwalijk dat er onvoldoende toezicht op medewerkers was.

ABN AMRO Clearing kocht met de boete van 586.000 dollar (535.315 euro) verdere vervolging af. De financieel dienstverlener erkende daarmee echter niet fout te hebben gehandeld, maar ontkende het ook niet.