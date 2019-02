Thales ziet afronding deal Gemalto in maart

Gepubliceerd op | Views: 2

PARIJS (AFN) - Technologieconcern Thales verwacht dat de overname van digitaal beveiliger Gemalto in maart wordt afgerond. Dat stelde de Franse onderneming dinsdag bij de jaarcijfers.

In december 2017 maakte Thales bekend het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Gemalto over te willen nemen, voor circa 4,6 miljard euro. Momenteel moeten nog drie toezichthouders hun akkoord geven. Dat zijn mededingingswaakhonden in de Verenigde Staten en Rusland en de Russische toezichthouder voor buitenlandse investeringen.

Afgelopen jaar zette Thales een omzet in de boeken van bijna 15,9 miljard euro. Dat is een groei, op autonome basis, ten opzichte van een jaar eerder met 5,3 procent. Het bedrijfsresultaat (ebit) kwam uit op bijna 1,7 miljard euro, bijna een kwart meer dan in 2017. Thales voert het dividend met 19 procent op naar 2,08 euro.

Voor 2019 voorziet Thales een autonome omzetgroei tussen de 3 en 4 procent en een bedrijfsresultaat in een bandbreedte van 1,78 miljard tot 1,8 miljard euro. Daarbij is geen rekening gehouden met de aankoop van Gemalto en het afstoten van het onderdeel van hardware-beveiligingsmodules voor algemeen gebruik.