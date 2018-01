Gepubliceerd op | Views: 1.633

AMSTERDAM (AFN) - Unibail-Rodamco heeft vorig jaar naar de verwachting van analisten flink aan de weg getimmerd. Niet alleen kondigde het vastgoedbedrijf een Australische miljardenovername aan, mogelijk heeft Unibail in 2017 tevens de eigen verwachtingen overtroffen. Dat blijkt uit voorspellingen in een vooruitblik op de cijfers die de onderneming woensdag nabeurs publiceert.

Kenners rekenen in doorsnee op een terugkerende winst per aandeel van ruim 12 euro. Dat is een fractie hoger dan Unibail zelf heeft aangegeven. Bij de derdekwartaalcijfers in oktober werd voor heel 2017 uitgegaan van de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 11,80 tot 12 euro. De analisten voorzien verder gemiddeld een terugkerende nettowinst van 1,19 miljard euro over 2017. Dat zou ruim 7 procent meer zijn dan een jaar eerder.

Unibail maakte eind vorig jaar bekend omgerekend bijna 21 miljard euro over te hebben voor zijn Australische branchegenoot Westfield. Door de overname ontstaat volgens de partijen 's werelds grootste ontwikkelaar en exploitant van winkelcentra op toplocaties in grote steden. Samen zijn ze goed voor ruim honderd winkelcentra.

Kostenvoordelen

Bij de presentatie van jaarcijfers zal de aandacht van analisten ook uitgaan naar verder nieuws over de deal. Eerder was de verwachting uitgesproken dat deze in het tweede kwartaal van dit jaar kan worden afgerond. Het is volgens Unibail de bedoeling dat de overname al in het eerste jaar een bijdrage levert aan de winst per aandeel, mede dankzij kostenvoordelen die oplopen tot 100 miljoen euro per jaar.

De aantrekkende Europese economie is voor Unibail verder een gunstige ontwikkeling. Ook profiteert het bedrijf volgens analisten de laatste tijd van nieuwe winkelopeningen en lagere financieringskosten.

In de eerste negen maanden van 2017 kende Unibail een sterke groei in Frankrijk, Centraal-Europa, Spanje en Oostenrijk. Daarmee werd een terugval van de huuromzet in Nederland gecompenseerd. De huuropbrengsten kwamen 2,5 procent hoger uit dan een jaar eerder, op zo'n 1,35 miljard euro.