AND profiteert van prijsstijging bij Google

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - Kaartenmaker AND International Publishers heeft de vraag naar zijn geocoding-diensten stevig zien toenemen sinds Google zijn prijzen heeft verhoogd. Dat maakte de beursgenoteerde onderneming uit Capelle aan den IJssel donderdag bekend.

Geocoding is het omzetten van een adresomschrijving in een aangegeven geografische locatie. AND-topman Hugo van der Linde wijst erop dat AND al jaren actief is op dit gebied. Hij is dan ook ,,blij'' dat er nu meer opdrachten binnenkomen bij zijn bedrijf.