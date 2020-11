CPB: trager herstel wereldhandel in september

DEN HAAG (AFN) - Wereldwijd werd in september 2,1 procent meer in goederen gehandeld dan in de voorgaande maand. Dat is een minder sterke groei dan in de maanden augustus en juli, waarmee volgens het Centraal Planbureau (CPB) het herstel van de coronacrisis afzwakt.

De wereldhandel lag in september 2 procent onder het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie. In augustus en juli steeg de wereldhandel volgens het CPB met respectievelijk 2,4 procent en 5 procent op maandbasis.

Opkomende economieën, waar het CPB bijvoorbeeld China en Latijns-Amerikaanse landen onder schaart, importeerden in september duidelijk meer. Daar staat tegenover dat de uitvoer van deze landen slechts beperkt toenam. Bij geavanceerde economieën is het beeld juist omgedraaid, met een aanzienlijke groei van de export maar geringe stijging van de import.

Het CPB brengt iedere maand een Wereldhandelsmonitor uit in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn.