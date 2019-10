Voormalig financieel bestuurder weg bij Akzo

Gepubliceerd op | Views: 457

AMSTERDAM (AFN) - Voormalig financieel directeur Maëlys Castella is begin deze maand vertrokken bij AkzoNobel. De verfproducent bevestigt dat na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

Castella verliet haar post als financiële topvrouw in september 2017, net na een turbulente tijd door de pogingen van PPG om AkzoNobel over te nemen. Dat deed ze vanwege gezondheidsproblemen. In de zomer van vorig jaar keerde de Française terug als ontwikkelingsdirecteur (chief corporate development officer). Over de reden voor haar definitieve vertrek deed AkzoNobel geen uitspraken.