'Bemoedigende resultaten Beter Bed'

Gepubliceerd op | Views: 777

AMSTERDAM (AFN) - Beddenverkoper Beter Bed is met een bemoedigende kwartaalupdate op de proppen gekomen. Dat is althans de conclusie van kenners van KBC Securities, die in het bijzonder wijzen op de groeicijfers.

Eerder sloot Beter Bed een deal over de verkoop van Matratzen Concord, dat kampt met de naweeën van een gifschandaal. De kwestie zadelde Beter Bed op met de nodige financiële problemen. Door het akkoord is het toekomstbeeld voor de onderneming een stuk rooskleuriger, concludeert KBC. Ook is met de verkoop, die nog dit jaar zal worden afgerond, een hoop onzekerheid weggenomen.

KBC wijst er wel op dat de omzetgroei in de Benelux van Beter Bed wat achterbleef bij de verwachtingen. De onlineverkopen vielen als verwacht hoger uit. Al met al bestempelend de kenners het algehele beeld qua groeivooruitzichten als gezond en moeten niet te harde conclusies getrokken worden uit kwartaalupdates. Driemaandelijkse perioden zijn bij Beter Bed volgens KBC doorgaans volatiel, onder meer door de timing van reclamecampagnes.

KBC hanteert een koopadvies op Beter Bed met een koersdoel van 2,50 euro. Het aandeel van de beddenverkoper noteerde vrijdag rond 09.15 uur 4,6 procent hoger op 2,37 euro.