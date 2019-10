Belgische bank Crelan koopt AXA België

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: België

BRUSSEL (AFN/BELGA) - De Belgische bank Crelan neemt branchegenoot AXA Bank België over. Het was al bekend dat beide partijen "exclusieve onderhandelingen" voerden en berichten over een ophanden zijnde deal deden al de ronde.

Crelan betaalt 540 miljoen euro voor de financiële instelling. Verder wordt ook Crelan Insurance, dat circa 80 miljoen euro waard is, overgedaan aan verzekeraar AXA België. Daarmee heeft de deal een totale waarde van 620 miljoen euro.

Voor Crelan betekent de overname dat zijn netwerk zowat verdubbelt. Met 37 miljard euro aan deposito's zou Crelan de vijfde speler op de Belgische markt worden, na grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING.