Gepubliceerd op | Views: 782

EINDHOVEN (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify is pessimistischer over zijn winstgevendheid over heel het jaar. Het concern zag zijn omzet in het derde kwartaal op vergelijkbare basis teruglopen, met name bij de verkoop van conventionele lampen. Volgens topman Éric Rondolat kampt de voormalige lichtdivisie van Philips met economische tegenwind en moeilijke marktomstandigheden.

Voor heel 2019 verwacht Signify een aangepaste operationele winstmarge (ebita) tussen 10,3 procent en 10,6 procent. Dat is weliswaar een verbetering ten opzichte van het einde van vorig jaar, maar minder dan de 11 procent tot 13 procent waar het bedrijf eerder op mikte.

De vergelijkbare opbrengsten daalden in de voorbije verslagperiode met 5 procent tot 1,5 miljard euro. Bij zogeheten groeimotoren van Signify, te weten ledlampen, professionele verlichtingssystemen en thuisverlichting, was juist sprake van 1 procent groei. De aangepaste operationele winst (ebita) slonk met ruim 11 procent tot 169 miljoen euro. Onder de streep resteerde 74 miljoen euro, een afname van ruim 20 procent.

Moeizame marktomstandigheden

Moeizame marktomstandigheden beperkten zich niet tot één gebied. Waar topman Rondolat bij de halfjaarcijfers nog benadrukte dat vooral de Europese economische groeivertraging het bedrijf dwars zat, rept Signify nu ook op toegenomen "uitdagingen" in Noord- en Zuid-Amerika.

Ook krappere kredietregels in India raakten de resultaten. Daar staat tegenover dat de prestaties in China en het Midden-Oosten volgens het bedrijf solide waren.