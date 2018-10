"BAM-dochter werkt aan Britse brug"

Gepubliceerd op | Views: 853 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - BAM heeft via zijn dochteronderneming BAM Nuttall een opdracht binnengehaald voor de eerste ontwikkelingsfase van een brug in de Engelse plaats Lowestoft. Het bouwbedrijf is daarbij onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de brug. Financiële details maakt de onderneming niet bekend.

De brug, de zogeheten Lake Lothing Third Crossing, moet leiden tot minder verkeersopstoppingen in Lowestoft. Welk bedrijf de brug uiteindelijk mag bouwen, wordt in het najaar van 2019 bekendgemaakt.