BAM krijgt nieuwe operationeel directeur voor Infra

BUNNIK (AFN) - Bouwconcern BAM benoemt John Wilkinson tot operationeel directeur (COO) voor de business line Infra. Hij begint in oktober aan zijn nieuwe baan en maakt dan deel uit van het uitvoerend comité van de beursgenoteerde onderneming.

Wilkinson (1968) is momenteel nog bestuurder van de infrastructuurdivisie van SNC-Lavalin, een onderneming op het gebied van technische dienstverlening en projectmanagement uit Montreal in Canada. Eerder bekleedde hij managementposities bij de Britse infrabedrijven Laing O’Rourke, Kier Group en May Gurney.

De taken die Wilkinson straks bij BAM krijgt worden nu nog op interim-basis uitgevoerd door Simon Finnie. Hij is tevens de zogeheten Chief Business Excellence Officer van de bouwer en zit in die hoedanigheid eveneens in het uitvoerend comité. Andere bestuurders die bij BAM straks in dit bestuursorgaan zitten zijn topman Ruud Joosten, financieel directeur Frans den Houter, directeur personeelszaken Sven Van de Wynkele en Joost Nelis. Die laatste is ook operationeel directeur, maar dan voor de business line Bouw en vastgoed.